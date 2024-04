Dall' attico di Ny - stron***e - Bocchino fa infuriare Rula Jebreal | botte da orbi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 aprile 2024) Nel giorno della polemica sul monologo di Antonio Scurati saltato nella trasmissione Chesarà di Serena Bortone tra le polemiche, ad Accordi & Disaccordi c'è ospite in collegamento. La giornalista palestinese con cittadinanza israeliana e italiana nella trasmissione condotta sul Nove da Luca Sommi e Marco Travaglio parla del tentativo, a suo dire, di censura ai tempi dell'ospitata al Festival di Sanremo, e della querela subita da Giorgia Meloni per un tweet della giornalista sulle vicende del padre dell'attuale premier, all'epoca solo leader di FdI. Italoricorda che Giorgia Meloni da presidente del Consiglio non ha mai querelato nessuno, eincredibilmente protesta: "Non è vero, ha querelato me! Per un tweet!". Lo steso conduttore Sommi è costretto a sottolineare che ogni azione ...