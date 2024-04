Da Camera Usa ok aiuti a Kiev e Israele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 20 aprile 2024) 20.45 LaUsa ha approvato il disegno di legge che stanzia 60 miliardi di dollari per l'Ucraina. "Sono grato per la decisione che mantiene la storia sulla strada giusta -ha commentato il presidente ucraino Zelensky- impedirà alla guerra di espandersi e salverà migliaia e migliaia di vite". Approvato anche gli. Si tratta di 26 miliardi di dollari, di cui 9 per gliumanitari a Gaza. Oltre cinque miliardi sono destinati alla difesa aerea, dall'Iron Dome al David's Sling e all'Iron Beam.