Cosa mangia chi non ha cibo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 20 aprile 2024) «Stiamo vivendo un periodo complicato dal punto di vista della sicurezza alimentare». Lo ha detto Maurizio Martina, vicepresidente della Fao, in apertura dell’ultimo talk del secondo giorno di Disquisito dal titolo “?”. Prima il Covid, poi le guerre, hanno portato quasi tre miliardi di persone nel mondo a non avere sufficiente. «Abbiamo di fronte una sfida enorme: da qui al 2030, anno di riferimento dell’agenda Onu per gli obiettivi di sostenibilità, abbiamo target che si appaiono ancora molto lontani. Nel 2030 avremo ancora 600 milioni di persone alle prese con la sfida della fame». Maurizio Licordari, giornalista Rai che ha realizzato molte inchieste sulla questione alimentare, ha spiegato che il problema della malnutrizione non riguarda solo i Paesi più poveri. «Il problema è molto più vicino a noi di quanto si possa immaginare. In Italia esistono oltre 5 ...