Coppola beffa l’Udinese nel recupero - gioia Verona

(Di sabato 20 aprile 2024)(ITALPRESS) – All’ultimo tuffo la testa del migliore in campo, il difensore centrale, risolve uno scontro salvezza che si chiude con un Bentegodi in festa. Gli scaligeri hanno spinto con tutto il loro potenziale, hanno pure colto due legni, ma si sono trovati di fronte un autentico muro eretto da mister Cioffi. La difesa delha retto e ha lasciato pochi spazi agli attaccanti gialloblù, su uno di questi si è fiondatoche ha regalato tre punti di platino al. Gli ospiti non si sono solo difesi ma hanno anche creato un paio di occasioni d’oro per passare in vantaggio. La serata negativa di Lucca, presente sul pallone ma scarsamente preciso al tiro, è stata però decisiva per lasciare inalterato il risultato. Per il resto le due squadre hanno avuto più la classica ...

