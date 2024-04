Conegliano-Scandicci in tv | data - orario e diretta streaming gara-3 finale Playoff A1 Femminile 2023 2024 volley

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Inizia il conto alla rovescia per-3 dellaScudetto della Serie A1 Tigotàdi. Le ragazze di Daniele Santarelli vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per vincere e riscattare così il ko incassato al tie-break nel primo atto casalingo della serie. Le pantere hanno tutta l’intenzione di difendere il titolo di Campionesse d’Italia, ma per riuscirci devono annientare una squadra più agguerrita che mai. Le toscane di Massimo Barbolini vanno a caccia di un’altra grande prestazione in trasferta per mettere in difficoltà le avversarie ed avvicinarsi all’ambito trofeo. Si preannuncia nuovamente grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì ...