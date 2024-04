Com’è fatta la Nutella? Il segreto della crema più amata al mondo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 20 aprile 2024) Lacompie oggi 60 anni. E tutte e tutti noi abbiamo almeno un aneddoto che ci lega alla gustosadi nocciole creata dalla Ferrero. Mala? Non esiste un ingredientecome nel casoCoca Cola. Tutto è alla luce del sole, ma qualche piccolo colpo di scena c’è. Intanto vediamo i componenti: zucchero olio di palma nocciole latte sto in polvere cacao magro lecitine (soia), vanillina In che proporzione? La risposta ci viene da una vecchia ricerca condotta dall’organizzazione tedesca Verbraucherzentrale Hamburg, una sorta di omologo del nostro Altroconsumo. Rilanciata poi in tempi più recenti da un servizio del programma Patti chiariRadiotelevisione svizzera di lingua italiana. La ...