Colpaccio Verona! Udinese stesa in pieno recupero

(Di sabato 20 aprile 2024) L'anticipo serale di Serie A si chiude con la vittoria delproprio allo scadere. È un gol di Coppola al 93' a fissare il risultato finale: 1-0 per l'Hellas. ALL'ULTIMO RESPIRO – Vittoria dal sapore di gran passo salvezza per il, che si impone per 1-0 contro l'. Al 26' la prima chance, sugli sviluppi di un calcio d'angolo conclude di prima intenzione Lorenzo Lucca e salva la sua porta Lorenzo Montipò. Al 45' invece palo di Tijjani Noslin. Ripresa con più occasioni per i friulani, anche con un gol di Roberto Pereyra annullato per fuorigioco. Ma nel terzo minuto diè Diego Coppola a deviare in rete un assist di Ondrej Duda, per tre punti che servono tantissimo alin chiave salvezza.