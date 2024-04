Cina | cambia la percezione del sesso grazie ai sex toy con IA e ai robot sessuali

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 20 aprile 2024) L’industria del, tradizionalmente discreta in, sta vivendo una vera e propria rivoluzionealle intelligenze artificiali. Benché il paese produca il 70% dei sex toy utilizzati globalmente, la discussione aperta sull’argomento è stata sempre un tabù per la cultura cinese. Tuttavia, una mostra di prodotti per adulti a Shanghai sta catturando l’attenzione dei L'articolo proviene da Il Difforme.