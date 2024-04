Ciclismo | Lennert van Eetvelt costretto ad operarsi al ginocchio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) L’inizio di stagione era stato super, sembrava pronto al definitivo salto di qualità, sia in vista delle Ardenne che in vista dei Grandi Giri, invece la sfortuna ha colpito il giovane belgavan. Per lui i trionfi al Trofeo Serra Tramuntana, in Spagna, a gennaio, poi una vittoria di tappa e la classifica generale all’UAE Tour, oltre all’ottima undicesima piazza alla Strade Bianche. Da lì in poi però lo stop a causa di un problema alche si è rivelato più grave del previsto. Infatti è stato rilevato un sovraccarico all’articolazione che lo haad andare sotto i ferri. Stop che proseguirà fino almeno all’inizio dell’estate: da riprogrammare i prossimi eventi, possibile forfait anche al Tour de France.