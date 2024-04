Chi sono i Double You e il successo degli anni ’90 | La nostra vita cambiò in un attimo

(Di sabato 20 aprile 2024) Attualmente formato dal cantante britco William Naraine e dal chitarrista Gino Martini, il gruppo eurodance si è fatto conoscere in tutto il mondo con la sua versione dance di “Please Don’t Go” di KC and the Sunshine Band, una delle canzoni più suonate al mondo nel 1992, con oltre 15 milioni di dischi venduti. A distanza di 30, il brano simbolo di una generazione e’90, continua a suonare e a farsi ascoltare. Un evergreen della musica, una canzone che ha permesso al gruppo eurodance italiano di conquistare le classifiche vendendo la cifra record 3 milioni di copie. Ma chiYou? Il gruppo nasce a La Spezia grazie a William Naraine (cantante), Franco Amato (musicista), Andrea De Antoni (DJ) e Riccardo Bronzi (deejay, che lascerà il gruppo al termine delle ...

ancora una sconfitta per la SSC Napoli , la decima in questo campionato. Francesco Calzona non è riuscito a sollevare la squadra, con la posizione del mister che non risulterebbe più così salda ... (dailynews24)

Come riportato dal Corriere della Sera stamani, sono due i nomi papabili per la panchina del Milan : ecco quali (pianetamilan)

Noemi muore a 4 mesi per una malattia rara. Il messaggio in lacrime dei genitori: «Grazie ai medici e a chi lotta per la ricerca» - Morta a 4 mesi dalla nascita per colpa di una malattia metabolica rara. Il destino di Noemi Dall'Arche, figlia di papà Christian e mamma Mary, si è purtroppo compiuto, ...leggo

Stefano De Martino paparazzato in barca con la ex storica: le foto su Chi. Ritorno di fiamma - Dopo aver festeggiato insieme a Belen il compleanno del figlio Santiago, Stefano De Martino si è concesso un week end di puro relax. Sulla barca, che ha il nome del figlio, il conduttore ...ilmattino

Taylor Swift, nel suo ultimo album c'è una frecciatina a Kim Kardashian - In thanK you aIMee, una delle tracce di The Tortured Poets Department, la cantante racconta di una bulla del liceo, scurita dall'autoabbronzante e diventata una statua di bronzo. E nel titolo, con tre ...vanityfair