Chi è Paola Dee - icona del movimento LGBTQUIA+ e del Muccassassina

(Di sabato 20 aprile 2024)Dee, nome d’arte diDi Francescantonio, è una nota deejay del Muccassina, il club romano, tempio delqueer italiano. Nata a Foggia il 17 dicembre 1973, sotto il segno del Sagittario, è figlia di un impiegato della Usl e di un’insegnante di francese. I genitori si separano quando lei ha 12 anni e da quel momentocerca conforto nella TV e in particolare negli show di Raffaella Carrà, per riprendersi. Dopo il diploma si trasferisce a Roma per studiare psicologia. In questi anni entra in contatto con il circolo di cultura omosessuale ‘Mario Mieli’. E con loro inizia a lavorare come dj.Dee (fonte: Foggia Today)Diventa in breve tempo una delle dj di punta del, creando di fatto i party del leggendario locale, a partire dall’ottobre 1990. Un ...