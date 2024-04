Cbi sono KId Creole & The Coconauts | la storia - il success - il divorzio e la genialità

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 aprile 2024) Uno dei personaggi più bizzarri, ma assolutamente talentuosi e geniali degli anni ’80, era l’americano Thomas August Darnell Browder, due nomi e due cognomi di cui usava in genere solo la parte centrale, August Darnell. Dopo avere creato vari gruppi in gioventù con suo fratello e dopo essersi pure laureato in letteratura inglese, nel 1974 formò un gruppo (sempre con suo fratello) che si chiamava Dr. Buzzard’s Original Savannah Band – e già da qui intravediamo una certa passione per nomi e titoli lunghi e bizzarri. È però nel 1980 che nasce il personaggio di Kid, che, affiancato da un trio di cantanti femminili capitanate dalla moglie Adriana “Addy” Kaegi e dal suonatore di vibrafono Andy Fernandez (Coati Mundi), realizza il primo disco: OFF THE COAST OF ME esce infatti nell’agosto dello stesso anno. August ovviamente dovette creare un suo stile, e ...