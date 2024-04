Caso Luis Alberto - interviene Lotito | sentenza netta sul futuro

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 20 aprile 2024) Confessioni, forse fraintese, quelle dinei confronti della Lazio. A chiarire ogni dubbio ci ha pensato il presidente. Nel post partita di Lazio-Salernitana, andata in scena lo scorso 12 aprile e terminata 4-1 per i biancocelesti,ha spiazzato tutto il mondo Lazio con le sue confessioni ai microfoni di DAZN. “Io sicuramente non sarò parte del progetto nel prossimo anno” – ha affermato il giocatore – “ho già chiesto al club la rescissione“. Sicuramentenon è mai stato uno dei giocatori cedibili nel mercato estivo, e anche Tudor lo ritiene imprescindibile per il suo progetto. Tuttavia, le dichiarazioni del giocatore spagnolo lasciano intendere tutt’altro: vede il suolontano da Roma e dalla Lazio. A ...