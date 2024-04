Carlo Ancelotti - culatello Real? Zittisce il giornalista | Parlami del mare - gelo in sala stampa | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Il tema è noto, nel mondo del calcio: "ildi". No, non il prelibato salume emiliano di cui il mister reggiano delMadrid va ghiotto, ma la più prosaica (presunta) fortuna sfacciata europea di Carletto. Il suoha sbancato ai rigori la tana del Manchester City qualificandosi per la semifinale di Champions League (dove affronterà il Bayern Monaco, una delle ex squadre del mister), al termine di due serratissimi incontri. Il primo, lo spettacolare 3-3 del Bernabeu. Il secondo, un 1-1 ottenuto con gol a freddo di Rodrygo, un'ora e oltre di barricate prima di incassare il gol del pareggio di De Bruyne e poi la strenua resistenza ai supplementari, fino al dischetto. Il canonico "pullman parcheggiato davanti alla porta". A Madrid, in conferenza ...