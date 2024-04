Carcere di Opera - Domenico Massar - uccide il narcos Antonio Magrini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 aprile 2024) Milano – Un tragico episodio ha interrotto la quotidianità deldi, vicino Milano, dove una lite tra detenuti è culminata in un omicidio. Venerdì sera,, un uomo di 67 anni detenuto per traffico di droga, è stato ucciso dal suo compagno di cella,i, di 58 anni, già noto per reati gravi. Le tensioni, probabilmente scaturite da banali motivi di convivenza in spazi ristretti, hanno portatoi, condannato all’ergastolo per il femminicidio della sua ex moglie, a compiere l’irreparabile. La vittima, secondo le ricostruzioni, è stata colpita prima alla testa e poi strangolata. Questo episodio si aggiunge a una serie di gravi incidenti che negli ultimi tempi hanno messo in luce le difficoltà del sistema carcerario. Calogero ...