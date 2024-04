Calzona fa mea culpa e si scusa con i tifosi del Napoli: “Non pensavo di trovare una situazione così” - Francesco Calzona è deluso dal Napoli dopo il ko di Empoli. Il tecnico azzurro però si assume tutte le responsabilità e chiede scusa al pubblico partenopeo ...fanpage

Empoli-Napoli, le scuse di Calzona che si prende tutte le colpe. Messaggio alla squadra: "Ritroviamo orgoglio" - Decimo ko in campionato per il Napoli e Calzona chiede scusa. Il tecnico dei partenopei si assume le responsabilità per l'atteggiamento passivo della squadra.sport.virgilio