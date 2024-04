Calciomercato | Dietro Lopetegui c’è un nuovo colosso europeo

(Di sabato 20 aprile 2024) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: Tras su sonada salida del Wolverhampton a inicios de campaña, Julensigue sin equipo, siendo uno de los nombres en todas las listas de los grandes equipos que buscan un relevo en sus banquillos. Los problemas económicos del club y la imposibilidad de configurar una plantilla acorde a las necesidades del exentrenador sevillista terminaron dinamitar el proyecto de Julenen el Molineux Stadium mucho antes de lo previsto. Pese a las múltiples opciones que le han ido saliendo al técnico vasco para volver a la actividad, por el momento ha preferido seguir esperando una opción mejor. Parece que su idea pasa por coger un proyecto nuevo y su nueva aventura podría darse este próximo verano, con algún que otro candidato ya a la espera de su decisión. El último en ...

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna e obiettivo di Calciomercato del Milan , potrebbe far ritorno al Bayern Monaco. Se ne parla nel club (pianetamilan)

Alessandro Buongiorno , difensore del Torino e obiettivo di Calciomercato del Milan , avrebbe voglia di misurarsi in un palcoscenico importante (pianetamilan)

Fabrizio Romano , noto esperto di Calciomercato , ha postato su X le ultime sulla trattativa tra Milan e Bologna per la punta Zirkzee (pianetamilan)

Verona-Udinese, la MOVIOLA LIVE: timide proteste per un contatto su Centonze in area - Segui tutti gli episodi arbitrali più rilevanti e le decisione dubbie di Verona-Udinese nella moviola a cura di Calciomercato.com. H. VERONA – UDINESE.calciomercato

Salernitana-Fiorentina: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Salernitana-Fiorentina è una sfida tra due formazioni che ormai hanno poco da chiedere al campionato, se non una chiusura migliore possibile. I campani sono ormai.calciomercato

Calciomercato Juve, Calafiori e non solo: doppio colpo Dietro se va via Bremer. Ultime - La Gazzetta dello Sport fa il punto sul Calciomercato Juve per la difesa ... il dt juventino potrebbe raddoppiare i colpi Dietro. Ecco perchè continuano a circolare anche i nomi dei francesi Maxence ...juventusnews24