Calcio Prima e Seconda Categoria - risultati e marcatori della 28^ giornata

(Di sabato 20 aprile 2024) In, Sassoferrato Genga batte 3-0 la Real Cameranese e vola a +5 in testa al girone B a due giornate dalla fine. L’Olimpia Marzocca dice addio ai sogni di promozione diretta, vittorie play-off per Castelleonese e Borgo Minonna. Il derby del Verdicchio lo vince lo Staffolo, il Chiaravalle fa retrocedere la Falconarese. In, l’Ostra pareggia ad Arcevia e l’Argignano torna a -1 dalla testa. Colpo Monsano contro l’Ostra Vetere, il Rosora Angeli vince il derby contro la Serrana VALLESINA, 20 aprile 2024 – Può essere davvero decisiva questa 28^dicalcistica. I temiIn attesa di Filottranese-Montemarciano di domani, infatti, nel girone C il ...