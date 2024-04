Calcio femminile - Champions League 2023 2024 | rimonta folle Lione sul Ps - Chelsea corsaro a Barcellona

(Di sabato 20 aprile 2024) Si sono appena concluse le gare di andata delle semifinali didiincredibile del, che batte 3-2 il Psg in casa al termine di una gara. Le parigine vanno avanti in chiusura di primo tempo con Katoto (44?), che poi trova la doppietta personale al 48?. Partita che sembra chiusa, ma all’80’ Diani fa partire ladella squadra di Bompaston. Blackout Psg e Dumornay trova il pareggio all’85’. Un minuto dopo, all’86’, Majri trova il gol del 3-2. Il ritorno si giocherà a Parigi tra otto giorni (28 aprile ore 16.00). Dall’altra parte del tabellone, ilpassa di misura all’Estadio Olimpico Montjuc di. Alla squadra di Hayes basta il gol di Cuthbert, su ...

