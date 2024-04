Non ce l'ha fatta Giorgio Monticelli, l'uomo di 90 anni che è stato trovato con una cancrena alla gamba accanto al cadavere della moglie ad Aprica (Sondrio). Il figlio dei due è indagato per ... (fanpage)

Cadavere trovato in mare a Sorrento con il giubbotto di salvataggio: corpo irriconoscibile, indagini in corso - Il Cadavere è stato avvistato in acqua dai dipendenti di un lido davanti al porticciolo di Sorrento di Marina Piccola: difficile l'identificazione ...notizie.virgilio

Uccise per una bevuta negata, confermato l'ergastolo a 31enne - La Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila ha confermato l'ergastolo per Alessandro Chiarelli, 31enne di Popoli (Pescara), accusato di avere ucciso con 17 coltellate l'amico e vicino di casa Fulvio Decle ...ansa