“Questo messaggio è per tutti voi emiliano-romagnoli, con enorme gratitudine. Oggi non finisce nulla, oggi è un nuovo inizio. Abbiamo ancora tantissima strada da percorrere insieme”. Con queste ... (ilfattoquotidiano)

16.10 "Le elezioni dell'8 e 9 giugno sono una sfida decisiva per il futuro dell'Europa. E dobbiamo schierare tutte le energie migliori di cui disponiamo. Perciò ho chiesto a Stefano Bonaccini di ... (televideo.rai)

Stefano Bonaccini , presidente dell’Emilia-Romagna e del Partito Democratico, sarà il capolista dem nella circoscrizione del Nord-Est alle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. Lo ha annunciato in una ... (open.online)

Europee, Tajani capolista in quattro circoscrizioni. Pd, Bonaccini ci sarà - Tajani in campo, cosi' come Bonaccini e Bonino. A dieci giorni dalla chiusura ... ha spiegato il parlamentare. I candidati di Stati Uniti d'Europa Nella giornata di oggi ufficializzati anche i ...tg.la7

Fdi: 'Bonaccini getta la maschera: voleva solo sistemare se stesso' - Bonaccini si candida Buon viaggio, sarà questa l’occasione per governare la regione e cambiare rotta a cominciare dai guai che ha combinato nella sanità - aggiunge Matteo Rancan, capogruppo Lega in ...lapressa

Bonaccini si candida alle europee, regionali in Emilia Romagna in autunno - La Segretaria del Pd gli ha chiesto di scendere in campo, e presto lo farà pure lei. Anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha rotto gli indugi ...today