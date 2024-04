'Blinken verso sanzioni a Idf per violazioni diritti umani' - WASHINGTON, 20 APR - Il segretario di stato americano Antony Blinken dovrebbe annunciare entro pochi giorni sanzioni contro il battaglione "Netzah Yehuda" delle forze di difesa israeliane (Idf) per vi ...messaggeroveneto.gelocal

Samp T in Ucraina, il sistema missilistico di difesa aerea verrà fornito da Francia e Italia: ecco come funziona - In aggiunta ai Patriot ci sarebbero altre armi di difesa area per Kiev: i Samp-T di produzione franco-italiana ...lastampa

G7 Capri 2024, gli elogi di Blinken all'Italia e l’intesa sugli asset russi - «L’Italia gioca un ruolo cruciale». Da Capri, dove si è destreggiato tra il mare agitato che gli ha rovinato uno dei pochissimi momenti di svago con la moglie Evan Ryan e ...ilmattino