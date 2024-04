(Di sabato 20 aprile 2024) Non sarebbe stato giusto. L`ultima immagine da protagonista dial Manchesterrischiava di essere quella incredula per il...

Reazione inconsulta di un telecronista russo all'errore decisivo di Bernardo Silva nella sequenza finale dei calci di rigore tra Manchester City e Real Madrid nei quarti di Champions League: non ... (fanpage)

Il rigore centrale di Bernardo Silva , c’era uno studio della London School of Economics su di lui. È quel che scrive El Paìs che racconta i momenti che hanno preceduto i rigori di City-Real Madrid e ... (ilnapolista)

Il Manchester City è in finale di FA Cup per la seconda stagione consecutiva. La squadra di Guardiola batte 1-0 il Chelsea al termine di una partita estremamente equilibrata e decisa dal guizzo di ... (sportface)

Il riscatto di Bernardo Silva: segna, stende il Chelsea e manda il City in finale di FA Cup - Dopo l'assurdo rigore fallito al Bernabeu, il portoghese decide la semifinale coi Blues a 6' dalla fine. Domani Coventry-Man United deciderà l'altra finalista ...gazzetta

Bernardo Silva si è rialzato, City in finale di FA Cup: Double e poi addio L'intermediario è... Joao Felix - Non sarebbe stato giusto. L`ultima immagine da protagonista di Bernardo Silva al Manchester City rischiava di essere quella incredula per il rigore centrale parato.calciomercato

FA Cup, Manchester City-Chelsea 1-0: Bernardo Silva torna grande, Guardiola vola in finale - Dopo l'eliminazione in Champions League subita ai calci di rigore dal Real Madrid, il Manchester City batte 1-0 il Chelsea e vola in finale di FA Cup. I ...footballnews24