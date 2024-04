Beatrice Luzzi al Grande Fratello Albania - entrerà nella Casa per incontrare Heidi Baci

Sbarcata da poche ore, in Albania Beatrice Luzzi è stata accolta come una vera e propria star. La Queen della disastrosa diciassettesima edizione del Grande Fratello , che ha visto la vittoria di ... (tvpertutti)

Grande Fratello: Beatrice Luzzi fa il suo ingresso nella casa del GFVIP Albania per incontrare Heidi Baci - Beatrice Luzzi è volata in Albania per fare una sorpresa a Heidi Baci, concorrente del Grande Fratello Vip albanese ...movieplayer

Beatrice Luzzi vola a Tirana per fare una sorpresa ad Heidi Baci: «Sarà ospite al Grande Fratello Albania» - Beatrice Luzzi è appena atterrata a Tirana per la prima volta. La visita in Albania della seconda classificata al Grande Fratello arriva proprio nel momento in cui Heidi Baci sembra ...ilmattino

Grande Fratello, Beatrice Luzzi entra al GFVip albanese per riabbracciare Heidi Baci! - Beatrice Luzzi, dopo il GF, questa sera, entrerà al GFVip albanese per fare una sorpresa a Heidi Baci! Ecco cosa sappiamo!comingsoon