Bayern Monaco - dalla Francia | Zidane preferisce il Manchester United

(Di sabato 20 aprile 2024) Ilrischia di incassare un altro no. Dopo Xabi Alonso e Nagelsmann, anche la pista che porta a Zinedinepotrebbe infatti sfumare. Secondo quanto riporta l’Equipe, il tecnico transalpino non sarebbe attrattovita in Baviera, oltre alle difficoltà legate alla lingua. Ecco perché preferirebbe una soluzione in Premier League: in particolare l’ex Real starebbe monitorando la situazione al, dove il futuro di Ten Hag è tutt’altro che scritto. Se anche Zizou dicesse no, ila quel punto potrebbe dirottare le sue attenzioni su Roberto De Zerbi, che però non convince una parte della dirigenza, o Ralf Rangnick. SportFace.