Atletica - Daisy Osakue avvicina lo stagionale e ricorda la nonna Rachele Mori alla seconda misur - ok Randazzo

(Di sabato 20 aprile 2024)è scesa in pedana a Città di Castello (in provincia di Perugia) e ha lanciato il disco a 61.44 metri. La primatista italiana, finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha sensibilmenteto il proprio(61.57 metri a Melbourne nel mese di febbraio) e ha dedicato il successovenuta a mancare pochi giorni fa. Sempre in terra umbra, la 21enneha spedito il martello a 68.46 metri all’ultimo lancio:prestazione di sempre per la Campionessa del Mondo under 20, nipote di Fabrizio (Campione del Mondo dei 400 ostacoli), che lo scorso anno si espresse in 69.02 metri. Enrico Saccomano si è imposto nel disco con 57.81. Filippoha aperto la stagione con un balzo da ...

Nel weekend del 24-25 febbraio si disputeranno i Campionati Italiani invernali di lanci . Sarà Mariano Comense (in provincia di Como) a ospitare la rassegna che metterà in palio 18 titoli tra ... (oasport)

A Mariano Comense (in provincia di Como) è andata in scena la seconda giornata dei Campionati Italiani invernali di lanci. L’atleta più attesa era Daisy Osaku e, primatista italiana di lancio del ... (oasport)

Città di Castello: il disco di Osakue a 61,44 - La stagione all’aperto di Filippo Randazzo prende il via con un salto a 7,84 (+0.4) nel lungo a Catania. Un buon inizio per il 27enne delle Fiamme Gialle, finalista alle Olimpiadi di Tokyo dove si è ...fidal

Atletica, Daisy Osakue avvicina lo stagionale e ricorda la nonna. Rachele Mori alla seconda misura, ok Randazzo - Daisy Osakue è scesa in pedana a Città di Castello (in provincia di Perugia) e ha lanciato il disco a 61.44 metri. La primatista italiana, finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha sensibilmente ...oasport

LIVE Atletica, Firenze Sprint Festival 2024 in DIRETTA: Ali sconfitto di un soffio da Abeykoon! Sito e Borga stupiscono nei 400! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito, appuntamento ai prossimi eventi di Atletica leggera e buona serata! 18.33: Tanti risultati di qualità in q ...oasport