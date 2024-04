Aston Villa vs Bournemouth – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 20 aprile 2024) Dopo un successo da brividi in Europa, l’torna a cercare un posto tra le prime quattro della Premier League, ospitando domenica 21 aprile il, squadra di metà classifica. L’è riuscito ad accedere alle semifinali di Europa Conference League grazie a una tesa vittoria ai rigori in settimana, mentre gli ospiti hanno sfiorato la doppietta con il Manchester United l’ultima volta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreCi è voluta una drammatica serie di calci di rigore per superare il Lille in Ligue 1 ...