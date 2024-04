Asl Napoli 1 - sequestrate 8 tonnellate di carne

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn’operazione congiunta del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl1 Centro con il supporto della Polizia municipale ha portato a un maxi sequestro da 8di frattaglie, crude o già lavorate. Il blitz, condotto anche anche alla presenza dei militari dell’Esercito dell’operazione “Operazione strade Sicure”, è scattato ieri nel quartiere di Poggioreale nei confronti di due stabilimenti adibiti alla produzione e alla trasformazione di frattaglie, e al commercio carni. “Molto gravi“, sottolinea la Asl, le irregolarità rilevate, sia per quel che riguarda le autorizzazioni previste dalla normativa in materia ambientale, sia con riferimento alle condizioni igieniche. Gli ispettori dell’Asl e della Polizia Municipale hanno disposto l’immediata chiusura e il sequestro dello stabilimento dedito alla produzione di ...

