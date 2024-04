Arriva il Mercatino del Riuso alla Casa della Donna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Pisa, 20 aprile 2024 - Ilcome mezzo per tessere legami e relazioni. È l'idea, che sabato 20 aprile dalle 10:00 alle 18:00 aprirà le porte dell'associazione (in via Galli Tassi 8) per il "femminista del". Sarà una giornata di scambio e condivisione di abiti, libri ed esperienze, ma soprattutto un'occasione per fare nuove conoscenze. Ilè aperto a chiunque voglia donare o scambiare qualche oggetto, a patto che sia in buone condizioni. È anche possibile partecipare lasciando solamente una donazione. Per far sì che nulla vada sprecato, l'associazione chiede ai rispettivi proprietari di portare indietro gli oggetti rimasti al terminegiornata. "Con questa iniziativa ...