Anziana aggredita in casa da 5 cani amsfaff e pitbull | amputate le braccia

(Di sabato 20 aprile 2024) Mortise (Padova), 20 aprile 2024 –dai propriin, subisce l’amputazione delle. La vittima è un'di 83 anni di Mortise soccorsa dai carabinieri dopo essere stata azzannata dai suoi cinquedi grossa taglia. Gli animali sarebbero metà di razza amstaff e metà. É stata portata in ospedale a Padova con gravi ferite che hanno portato all'amputazione dell'intero arto superiore destro e dell'avambraccio sinistro. Cosa è accaduto È in corso la ricostruzione dell’aggressione, ma la donna di 83 anni è stata salvata grazie all’intervento dei carabinieri. I militari hanno raggiunto l'interno dell'appartamento al primo piano di un edifico e, dopo aver allontanato gli animali, hanno soccorso l'che si trovava a ...

