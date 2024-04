(Di sabato 20 aprile 2024) La presidenza palestinese ha affermato in serata che l'approvazione da parte della Camera dei Rappresentanti americana di miliardi di dollari in nuovimilitari asegna "un'contro il popolo palestinese". Il denaro "si tradurrebbe in migliaia di vittimenella Striscia di Gaza" e in Cisgiordania, ha precisato Nabil Abu Rudeina, portavoce del presidente palestinese Abu Mazen, definendola una "pericolosa escalation".

Il presidente dell'Autorità Palestinese Abu Mazen ha approva to il nuovo governo , guidato dal primo ministro Mohammad Mustafa. Il presidente dell'Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas, ha approva to la ... (ilgiornaleditalia)

Anp, aiuti Usa a Israele sono aggressione ai palestinesi - La presidenza palestinese ha affermato in serata che l'approvazione da parte della Camera dei Rappresentanti americana di miliardi di dollari in nuovi aiuti militari a Israele segna "un'aggressione co ...ansa

Bombardata base militare delle milizie filo-Iran in Iraq: un morto e otto feriti. Usa e Israele negano il coinvolgimento – La diretta - Gli allarmi antiaerei sono scattati nel nord di Israele per quello che alcuni media israeliani (YNet e Haaretz) definiscono “sospetta infiltrazione di aerei”. Poco prima il canale Telegram dell’Idf ...ilfattoquotidiano

Usa bloccano l'ammissione piena della Palestina come membro all'Onu. Ira dell'Anp - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran Israele, attesa per attacco in risposta a blitz Teheran, razzi da Hezbollah. LIVE ...tg24.sky