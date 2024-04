Amici 23 - Petit canta Mammamì | l’esibizione scatena i fan | Video Witty Tv

(Di sabato 20 aprile 2024) Al Serale di23hatoottenendo un sacco di giudizi positivi e il riscontro del pubblico. I giudici paiono apprezzare particolarmente. Soprattutto Michele Bravi che ha detto al giovanente che ha un tratto distintivo che lo rende davvero unico e riconoscibile in ogni momento. Ecco ilTv con

Amici 23 è tornato in onda con una nuova puntata del daytime, questo pomeriggio, giovedì 18 aprile 2024, su Canale 5. Manca veramente poco al quinto appuntamento del serale. E ricordiamo che Lil ... (tutto.tv)

Ad Amici 23 i ragazzi si sono vendicati per uno Scherzo ricevuto dalle compagne: hanno finto di parlar male di loro e di essere felici all'idea che una 'esperta di video' entrasse con loro in ... (fanpage)

Amici 23, Aurora vince la prima sfida, Gaia in lacrime: «È tosta». La sostituta finisce a rischio eliminazione - Aurora Ranvestel fa il suo esordio nella quinta puntata del serale di Amici 23. La ballerina che sostituisce Gaia, infortunata, si è esibita per la prima volta in un passo a due ...leggo

Amici 2024, serale quinta puntata 20 aprile in diretta: Aurora a rischio eliminazione - Quinta puntata del serale di Amici in onda stasera, 20 aprile 2024. Lil Jolie o Sarah, chi sarà eliminata Anticipazioni e diretta live ...soundsblog

Serale di Amici 2024, chi sarà eliminato: le anticipazioni della quinta puntata - La diretta della quinta puntata del serale di Amici con Maria De Filippi stasera, sabato 20 aprile 2024, in onda su Canale 5 e Witty dalle ore 21 ...fanpage