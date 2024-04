AlbinoLeffe - missione compiuta | il pari con la Pergolettese vale l’aritmetica salvezza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 20 aprile 2024) Crema. Il pareggio subìto nel finale di partita non macchia il grande giornata dell’che anche nella stagione 2024/25 prenderà parte al campionato di Serie C. Ai seriani serviva un punto per centraree, al ‘Voltini’ di Crema, un punto è arrivato al cospetto di unache invece dovrà ancora conquistarsi la permanenza in C. La squadra guidata da Lopez ha sbloccato il match al 23? grazie al gol di capitan Borghini, ma dopo aver fallito l’appuntamento con il raddoppio, subiscono la rete del definitivo 1-1 allo scoccare del primo minuto di recupero oltre il novantesimo grazie a Guiu. Nel finale la formazione cremasca sfiora addirittura il colpo da tre punti, ma l’si salva e può festeggiare....