AlbinoLeffe - missione compiuta | il pareggio con la Pergolettese vale la salvezza

(Di sabato 20 aprile 2024) SERIE C. L’1-1 al «Voltini» di Crema, sabato 20 aprile, regala ai seriani la permanenza in categoria.

Crema. Il pareggio subìto nel finale di partita non macchia il grande giornata dell’ AlbinoLeffe che anche nella stagione 2024/25 prenderà parte al campionato di Serie C. Ai seriani serviva un punto ... (bergamonews)

L'AlbinoLeffe aveva bisogno di un punto per conquistare l'aritmetica salvezza in Serie C e la missione è compiuta. Il pareggio (1-1) con la Pergolettese al «Voltini» di Crema, sabato 20 aprile, regala

