Alaves vs Atletico Madrid – probabili formazioni

(Di sabato 20 aprile 2024) L’cercherà di riprendersi dalla delusione dei quarti di finale di Champions League quando riprenderà la sua campagna di Liga in trasferta contro l’domenica 21 aprile sera. La squadra di Diego Simeone è attualmente quarta in classifica nella Liga, con quattro punti di vantaggio sull’Athletic Bilbao quinto, mentre l’è 14°, sette punti sopra la zona retrocessione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo essersi assicurato il ritorno nella Liga attraverso i playoff della Segunda Division 2022-23, la stagione in corso per ...