Abisso senza fine | Empoli Napoli 1-0

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di sabato 20 aprile 2024) Ai toscani basta un gol di Cerri al 4? per battere un Calcioinesistente. Le pochissime speranze di Europa per il Calciopassano perma soprattutto da una reazione che dimostrerebbe almeno un minimo di dignità. Calzona schiera Ostigard al posto di Rrhamani e preferisce Natan a Mazzocchi in non buone condizioni