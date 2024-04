(Di sabato 20 aprile 2024) Si è sfiorato un ferimento grave, per le forti raffiche di vento, a: nel pomeriggio di oggi 20 aprile dal tetto di una casa disabitata in via Manzoni, all’intersezione con via Fagnani, sono cadute alcunesulla, che avrebbero potuto colpire qualche persona o veicolo di passaggio. Dato l’allarme, sono intervenuti sul posto ...

A Gerenzano volano tegole, strada chiusa - dal tetto di una casa disabitata in via Manzoni, all’intersezione con via Fagnani, sono cadute alcune tegole sulla strada ...ilnotiziario

Forte vento a Gerenzano: volano tegole da un edificio abbandonato - Raffiche di vento intenso hanno fatto volare tegole in strada, rischiando di ferire qualcuno. È successo nel pomeriggio di oggi, sabato 20 aprile, a Gerenzano in Via Manzoni all’incrocio con Via ...laprovinciadivarese

A Gerenzano i “giri di osservazione” dell’Associazione Carabinieri di Saronno - Da questa settimana sono operativi a Gerenzano i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Saronno, ...ilnotiziario