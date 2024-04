Super lettori e creatori di titoli - l’AI entra nelle redazioni per aiutare i giornalisti a creare archivi e rassegne

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Comprendere, ancor prima che scrivere, è la sfida principale per chi allena l’intelligenza artificiale al servizio dei media. Come farlo e con che risultati sarà al centro dell’intervento di Marco Sangalli, consigliere Sesaab con delega all’innovazione e fondatore di Socialbeat, nel convegno in programma martedì 23 aprile alle 18 alla Casa del Giovane di Bergamo