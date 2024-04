Sicurezza stradale Roma – A Villa Borghese per la 54ima Giornata mondiale della Terra - il villaggio mobilità sicura e sostenibile di Dekra

(Di venerdì 19 aprile 2024) In occasione delle celebrazioni54ma edizione, la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite con miliardi di cittadini coinvolti nei 193 Paesi membri, si è tenuto oggi il taglio del nastro inaugurale del ‘ggio’, organizzato danello splendido scenario del Galoppatoio di. Ilggiosi colloca all’interno delggio per la, organizzato da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari, un appuntamento ormai storico che coinvolge ...

“Siamo felici di essere qui al Villaggio della Mobilità Sicura e Sostenibile di DEKRA , all’interno del contesto dell’Earth Day, per lasciare alcune pillole di come DEKRA può aiutare a rendere un ... (ilgiornaleditalia)

“Ci troviamo nel Villaggio della Mobilità Sicura e Sostenibile di DEKRA , per la Giornata Mondiale della Terra. Sono qui per darvi alcune pillole di mobilità e nella fattispecie DEKRA sviluppa test ... (ilgiornaleditalia)

Parabiago.Educazione stradale nelle scuole dell’infanzia: la Polizia Locale avvia il progetto - Nella giornata di oggi prende avvio il progetto di Sicurezza stradale pensato e promosso dal Comando di Polizia Locale della Città di Parabiago. L’esperienza, già consolidata nei precedenti anni, ha m ...ticinonotizie

Al via a Pordenone 4SafetyFvg, progetto di Sicurezza stradale - E' scattata oggi la rassegna "Alto Adriatico motori d'epoca", che sarà ospitata alla Fiera di Pordenone fino a domenica. In mostra anche una delle 3 Pagani Huayra BC presenti al mondo. (ANSA) ...ansa

Baschi, 690.000 euro per progetti di messa in Sicurezza del territorio - Con l'approvazione del decreto del Ministero dell'Interno in data 17 aprile 2024, il Comune di Baschi è risultato tra gli ...orvietosi