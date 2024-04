Sicur? che il belly deflating - il gioco sgonfia pancione nei video TikTok sia sicuro?

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 19 aprile 2024) Una giovane futura mamma ha condiviso suunnel quale “” il suo. Angela, della quale non si conosce il cognome, si è ripresa mentre preme sul suo ombelico alla quarantesima settimana di gravidanza: in quel momento, vediamo ilche inizia a ritrarsi lentamente. Ovviamente non si tratta di un trucco, ma di una semplice contrazione dei muscoli. Una pratica che, però, ha preoccupato molti utenti, i quali hanno iniziato a chiedersi se sia salutare per il bambino ritirare la pancia in quel modo. A dare il suo parere è la dottoressa Christine Greves, ginecologa ostetrica presso l’Orlando Health Winnie Palmer Hospital for Women and Babies, la quale ha spiegato a Today i possibili rischi di questo trend. “Non c’è niente a riguardo nella letteratura ...