Scacchi | a 2 turni dalla fine tante possibili storie accendono il Torneo dei Candidati 2024

(Di venerdì 19 aprile 2024) Mancano appena dueal termine deldei, e sono davvero parecchi i temi d’interesse che si stanno sviluppando. Non c’è, infatti, un vincitore delineato tra gli uomini e neppure tra le donne. Sono però due situazioni ben differenti l’una dall’altra. Perché se in campo femminile il duello è ormai circoscritto alla Cina, in campo maschile è il caos più assoluto. Ed è proprio da quest’ultimo punto che partiamo. D Gukesh, Ian Nepomniachtchi, Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana. Quattro contendenti, di cui tre a 7,5 punti e uno a 7, per la sfida a Ding Liren. In particolare saranno da osservare gli scontri diretti di Nepo con i due americani, mentre per quanto riguarda Gukesh, l’indiano avrà Nakamura all’ultimo turno. Caruana, ad ogni modo, avrà il serio problema Praggnanandhaa al 13°. Ma perché ...