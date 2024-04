Ristabiliti i non-equilibri tra Iran e Israele. Cosa aspettarsi secondo Alcaro

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’attacco contro l’condotto con ogni probabilità dapotrebbe aver prodotto una nuova composizione degli, seppure non risolvendo lo scontro in corso tra Gerusalemme e Teheran. Nel dilemma tra tattica e strategia,avrebbero scelto di colpire ma in modo tale da non scombussolare la situazione già tesissima. Per Riccardo, coordinatore delle ricerche dello Iai e responsabile del programma Attori Globali dell’istituto,potrebbe aver fatto una scelta in funzione di una serie di interessi che vanno dal non guastare ulteriormente le relazioni con i partner occidentali (per primi gli Stati Uniti, che hanno dichiarato di essere stati informati, ma di non aver condiviso la decisione), e con gli altri attori regionali. “Inoltre, potrebbe esserci stata ...