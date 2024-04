Ribaltone di mercato in casa Napoli | può saltare un colpo ‘certo’

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ilha già messo nel mirino diversi obiettivi in vista delestivo. Potrebbe esserci undi scena sul futuro di un obiettivo diche stravolgerebbe tutto. Insi pensa già alla prossima stagione, visto che quella attuale ormai ha poco da dare. La stagione è stata del tutto fallimentare rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali, soprattutto dopo la conquista dello scudetto nella scorsa annata. De Laurentiis ha già dato il via alla rivoluzione in vista dell’estate, in cui ci saranno diversi addii e nuovi arrivi sia in dirigenza che nell’organico della squadra. Un obiettivo didegli azzurri dovrà decidere presto il suo futuro, ma potrebbe esserciche farebbe sfumare un...