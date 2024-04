Reggiana-Cosenza venerdì 19 aprile 2024 ore 20 | 30 | formazioni - quot - pronosti -i, convocati Nesta ritrova Kabashi e Vido

(Di venerdì 19 aprile 2024) Anticipo della trentaquattresima giornata di Serie B che vede in programma lo scontro salvezza tra ladie ildi Viali. I granata vengono dall’inaspettato KO sul campo del Lecco, che fa dire definitivamente addio al sogno playoff ma tiene la squadra di fatto equidistante tra l’ottavo ed il quintultimo posto in classifica. I lupi hanno cambiato in panchina, esonerando Caserta dopo una InfoBetting: Scommesse Sportive eci

Serie B, svelata la classifica del monte ingaggi: super Catanzaro, Cosenza e Palermo in linea - La classifica del monte ingaggi della Serie B mette in mostra divari importanti: male Sampdoria, malissimo Spezia, miracolo Catanzaro ...strettoweb

Reggiana – Cosenza: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Reggiana - Cosenza di venerdì 19 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 34° giornata di campionato serie B.calciomagazine

Serie B, 34ª giornata: al “Barbera” arriva la capolista, il Catanzaro ospita la Cremonese - Il menù della 34ª giornata di Serie B si apre con due antipasti: Palermo-Parma e Reggiana-Cosenza. Entrambe le sfide andranno in scena oggi, venerdì 19 aprile, alle ore 20:30. Nel Palermo Mignani è in ...mondopalermo