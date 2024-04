Processo Trump - uomo si dà fuoco fuori

(Di venerdì 19 aprile 2024) 21.25 Unsi è datodal tribunale di New York dove è in corso ila Donald. L'è stato portato via in ambulanza e non si conoscono le sue condizioni. E' stata intanto completata la giuria dela New York contro Donaldper il caso della pornostar Stormy Daniels. Dei 12 giurati, 7 sono uomini e cinque donne. Nominati anche i sei sostituti. Da lunedì ilentrerà nel vivo con le dichiarazioni preliminari delle parti.

