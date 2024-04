Positivo per oltre 600 giorni - oggi è morto il 72enne olandese | Covi - il caso più tragico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024)600ald. Quasi due anni di agonia. Alla fine, il, che ha combattuto strenuamente contro la malattia, non ce l'ha fatta a sopravvivere. L'anziano paziente ènell'ottobre del 2023, ma il suoè tornato improvvisamente d'attualità grazie a una studentessa che ne parlerà al Congresso ESCMID. Ildell'uomo rappresenta un vero e proprio record: sarebbe lui infatti il paziente rimastoald per più tempo al mondo. È entrato in ospedale ad Amsterdam nel febbraio del 2022 fino a quando ènell'ottobre 2023: 613in tutto. Nessun paziente registrato è arrivato a 20 mesi di malattia consecutivi; alle ...