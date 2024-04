Monica Bongallino stroncata da un malore a 32 anni dopo la spirometria | ci sono 11 medici indagati a Taranto

Era in buona salute Monica Bongallino quando si è andata a sottoporre a un esame di routine in una struttura sanitaria. O almeno così sembrava: dopo la spirometria , la giovane... (leggo)

È morta a 32 anni la pizzaiola di Ginosa Monica Bongallino: si è sentita male dopo essersi sottoposta ad una spirometria e per lei non c'è stato nulla da fare. indagini in corso, disposta ... (fanpage)