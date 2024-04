Milano - abusi su bambine in una scuola materna | maestro arrestato

(Di venerdì 19 aprile 2024)in flagranza dopo che nell’asilo erano state piazzate microcamere. Undi unadiè stato portato in carcere con l’accusa disessuali nei confronti di quattrodi età compresa tra i 4 e i 5 anni. L’inchiesta è scattata dopo una segnalazione sui comportamenti dell’insegnante nell’asilo, a seguito della quale gli inquirenti hanno collocato le microcamere. Tra il 15 e il 17 aprile, giorno dell’arresto, sono stati registrati i cinque episodi dipiù gravi ai danni di quattro, in un’aula dellamilanese. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, I pm Stagnaro e Ilaria Perino hanno ordinato agli agenti di fare irruzione e ...

