Meloni e il ' flirt' europeo con Draghi e Letta | Europa va cambiata - non ha funzionato su natalit - energia e industria

(Di venerdì 19 aprile 2024) Giorgiae il 'con. La presidente del Consiglio ha accolto le ultime uscite dei due ex premier, dicendosi d'accordo col secondo, "ci sono sicuramente spunti molto importanti". "Sia Marioche Enrico, due europeisti, ci dicono che l'va

Nautica e politica: avanti tutta dopo il flirt nato a Genova. Cecchi: «Dialogo utile per sostenere l’eccellenza del Made in Italy» - La prima testimonianza della svolta venne registrata a settembre del 2023, quando il Salone di Genova, l’appuntamento più importante per il settore, vide sfilare la premier Meloni e ben sette ministri ...motori.ilmessaggero

RUMORS OF THE DAY: l’incidente di Marina Suma all’Isola e il flirt di Fedez - Il gossip dell'ultima ora di oggi 16 aprile: dalle condizioni di Marina Suma dopo l'incidente alle voci di un flirt tra Fedez e una tikotker ...rumors

Salvo Sottile, chi è la presunta compagna Lucia Borgonzoni. L’ex moglie (famosa), i figli e il divorzio - Lucia Borgonzoni, classe 1976, è una nota politica nonché sottosegretario al Ministero della Cultura del Governo Meloni. Lo scorso febbraio ... Da queste immagini è quindi nata l’ipotesi di un ...libero