Lukaku salta Napoli-Roma? Novità sull’infortunio del belga

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dopo la gara contro l’Empoli, ilospiterà al Maradona la. I giallorossi devono valutare le condizioni diin vista del big match della 34ª giornata di Serie A.saranno impegnati rispettivamente contro Empoli e Bologna in questa 33ª giornata di Serie A, per poi affrontarsi nella giornata successiva. Difatti il Maradona sarà il teatro della sfida tra gli azzurri e i giallorossi della 34ª giornata. Un big match a cui i giallorossi si avvicineranno attendendodi, uscito nel corso della sfida contro il Milan a causa di un problema fisico. Arrivano le prime indiscrezioni sulle condizioni fisiche dell’attaccantein dubbio per ...

In vista della partita tra Brighton e Roma , il centravanti giallorosso Romelu Lukaku non parteciperà al match d'Europa League Come riportato negli ultimi minuti da Sky Sport, per la sfida ...

Lukaku salta Brighton-Roma. De Rossi spera di riaverlo per la sfida di campionato con il Sassuolo, ma non è scontato il recupero del belga che ha accusato un problema all'anca.

Suona un campanello d'allarme in casa Roma. L' Infortunio di Lukaku non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi giallorossi. Il bomber belga è stato, fin qui, un calciatore fondamentale nello ...

